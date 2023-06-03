Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Спорт
Россиянин Махмадбеков стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане
Мир
Эрдоган вступил в должность президента Турции сроком на пять лет
Мир
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Мир
Киев выразил Будапешту демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма
Спорт
СМИ сообщили, что Месси объявил об уходе из ПСЖ
Мир
Сербский адвокат раскрыл цели НАТО в дестабилизации Балкан
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
В МИД Украины отвергли предложенный Индонезией мирный план
Мир
Президент Словакии допустила прекращение помощи Украине после выборов в парламент
Политика
В СФ призвали не воспринимать всерьез слова британского министра о захвате Крыма
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес
Сюжет:

В МИД Украины отвергли предложенный Индонезией мирный план

Пресс-секретарь МИД Украины Николенко: Киев отклонил мирные инициативы Джакарты
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев категорически отвергает предложенный Индонезией мирный план по урегулированию украинского конфликта. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине. При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Николенко предложил Джакарте присоединиться к плану президента Украины Владимира Зеленского по достижению мира.

По словам пресс-секретаря, Киев должен вернуть себе утраченные в ходе спецоперации территории, а прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не помогут в этом.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

Ранее в этот день министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, включающий, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Он отметил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Он обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

Также свои планы урегулирования конфликта предлагали в КНР, Ватикане, странах Африки и Южной Америки.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Осенью прошлого года Зеленский озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023