В МИД Украины отвергли предложенный Индонезией мирный план

Киев категорически отвергает предложенный Индонезией мирный план по урегулированию украинского конфликта. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине. При этом никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Николенко предложил Джакарте присоединиться к плану президента Украины Владимира Зеленского по достижению мира.

По словам пресс-секретаря, Киев должен вернуть себе утраченные в ходе спецоперации территории, а прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не помогут в этом.

Ранее в этот день министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, включающий, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Он отметил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Он обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

Также свои планы урегулирования конфликта предлагали в КНР, Ватикане, странах Африки и Южной Америки.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Осенью прошлого года Зеленский озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.