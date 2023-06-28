Кардинал Дзуппи прибыл в Москву

В Москву прибыл папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в пресс-службе Архиепархии Божией Матери.

На улицах столицы был замечен кортеж, в котором предположительно находился ватиканский иерарх.

Поездка кардинала продлиться до 29 июня. Основная цель визита священнослужителя — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира». В поездке ватиканского иерарха будет сопровождать один из официалов Госсекретариата.

Официально программу визита кардинала не анонсировали ни Ватикан, ни российская сторона. Иерарх может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и принять участие в богослужении в Кафедральном соборе посвященному Торжеству святых апостолов Петра и Павла.

Ранее в этот день СМИ сообщали о прибытии посланника Ватикана по Украине в столицу России. Святой престол заявлял, что Миссия кардинала во время двухдневного визита состоит в том, чтобы помочь «найти пути достижения справедливого мира».

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