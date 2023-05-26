МИД РФ положительно оценил мирную инициативу папы римского по Украине

Москва положительно оценивает намерение папы римского Франциска направить в Россию и на Украину своих посланников с целью содействия в урегулировании конфликта, однако пока Ватикан не предпринял никаких шагов для этого. Об этом в пятницу, 26 мая, заявили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что понтифик поручил возглавить миротворческую миссию кардиналу Маттео Зуппи, председателю Конференции итальянских епископов.

«При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», — сказали «РИА Новости» в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили желание Ватикана мирному разрешению ситуации, однако указали на то, что любые усилия на данном направлении следует предпринимать с учетом позиции Москвы в отношении возможных мирных переговоров с украинской стороной.

МИД также обратил внимание на то, что Киев до сих пор отвергает саму возможность переговоров с Москвой.

О том, что кардиналу Зуппи поручено возглавить миротворческую миссию в России и на Украине, стало известно ранее, 20 мая.

При этом 13 мая украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии».

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.