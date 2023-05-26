Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Названы самые дешевые однушки в пяти крупнейших мегаполисах РФ
Происшествия
В ЯНАО огонь полностью охватил многоквартирный дом
Мир
Шольц заявил, что намерен со временем провести разговор с Путиным
Мир
МИД РФ положительно оценил мирную инициативу папы римского по Украине
Мир
Додик заявил об изучении возможности оплаты российского газа в рублях
Наука и техника
Владельцев компьютеров Mac предупредили о рисках взлома
Мир
В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Сюжет:

МИД РФ положительно оценил мирную инициативу папы римского по Украине

МИД РФ положительно оценивает намерение папы римского направить в РФ и на Украину мирную миссию
0
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва положительно оценивает намерение папы римского Франциска направить в Россию и на Украину своих посланников с целью содействия в урегулировании конфликта, однако пока Ватикан не предпринял никаких шагов для этого. Об этом в пятницу, 26 мая, заявили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что понтифик поручил возглавить миротворческую миссию кардиналу Маттео Зуппи, председателю Конференции итальянских епископов.

«При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», — сказали «РИА Новости» в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили желание Ватикана мирному разрешению ситуации, однако указали на то, что любые усилия на данном направлении следует предпринимать с учетом позиции Москвы в отношении возможных мирных переговоров с украинской стороной.

МИД также обратил внимание на то, что Киев до сих пор отвергает саму возможность переговоров с Москвой.

Они всё сказали: западные лидеры открыто заговорили о конфликте на Украине
Чем на самом деле являлись недавние высказывания европейских политиков

О том, что кардиналу Зуппи поручено возглавить миротворческую миссию в России и на Украине, стало известно ранее, 20 мая.

При этом 13 мая украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии».

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023