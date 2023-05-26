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Папа римский назвал условие для мира на Украине

Папа римский считает, что мир будет достигнут при условии диалога России и Украины
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины, высказался папа римский Франциск 25 мая в интервью телеканалу Telemundo.

«Мира можно будет достигнуть тогда, когда [Россия и Украина] смогут говорить друг с другом», — заявил он.

Также папа римский допустил, что окончание конфликта вокруг Украины может произойти при наличии посредника между странами.

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Ранее в этот день МИД РФ указал на положительную оценку российской стороной мирной инициативы папы Римского по поводу конфликта вокруг Украины. Понтифик поручил направить в Россию и на Украину мирную миссию.

13 мая украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана не раз указывали на свою готовность к посреднической роли в украинском урегулировании.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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