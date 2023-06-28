Посланник Ватикана по Украине кардинал Дзуппи прибудет в Москву 28 июня

Председатель Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи прибудет 28 июня в Москву в рамках миротворческой миссии. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило Catholic News Agency со ссылкой на Ватикан.

«Миссия кардинала во время двухдневного визита состоит в том, чтобы помочь «найти пути достижения справедливого мира», — передает издание заявление Святого престола.

Также там добавили, что Папа Римский попросил итальянского кардинала стать папским посланником, чтобы «инициировать пути мира» между Россией и Украиной.

«Основная цель инициативы — поощрение гуманных жестов, которые могут способствовать разрешению нынешней трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», — говорится в заявлении Ватикана.

6 июня состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.

Он также призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию украинского мирного плана. Тот состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины. Кроме того, ранее папа римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

При этом еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках. Также Зеленский заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с российским лидером ему не о чем говорить.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.