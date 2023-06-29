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Ушаков обсудил с Дзуппи ситуацию с беженцами

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Гуманитарные вопросы, связанные с беженцами, обсудил на встрече с папским посланником по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Об этом 29 июня сообщил председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци.

«Встреча кардинала с Ушаковым прошла хорошо, положительно. Главной составляющей [переговоров] был гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними», — сказал он в беседе с ТАСС.

Других подробностей встречи Пецци не привел.

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Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня, поездка кардинала продлится до 29 июня. Основная цель визита — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира».

Встречу Дзуппи с Ушаковым анонсировал ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва высоко ценит инициативу Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса.

Ранее, 6 июня, состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины. Кроме того, ранее папа римский поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

При этом еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках. Также Зеленский заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с российским лидером ему не о чем говорить.

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