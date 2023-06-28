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В Кремле анонсировали встречу Ушакова с кардиналом Дзуппи
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В Кремле анонсировали встречу Ушакова с кардиналом Дзуппи

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков и папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи проведут переговоры. Об этом сообщил 28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Москве находится спецпосланник папы римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он также отметил, что Москва высоко ценит инициативу Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса.

Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня, поездка кардинала продлится до 29 июня.

Основная цель визита — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира». В поездке ватиканского иерарха будет сопровождать один из официалов госсекретариата.

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В мае папа римский Франциск указал, что украинский конфликт закончится при диалоге двух стран. До этого он поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию в Киеве.

При этом незадолго до этого решения президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках. В российском МИДе положительно оценили шаг Ватикана.

6 июня состоялась встреча Дзуппи с Зеленским. Украинский лидер во время беседы заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.итическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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