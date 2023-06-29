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Кардинал Дзуппи обсудил с Ушаковым переговоры без остановки военных действий

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alessia Giuliani
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Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи обсудил с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым возможность переговоров без остановки боевых действий. Об этом 29 июня сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Речь шла о переговорах между Украиной и Россией. Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия», — рассказал он «РИА Новости».

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Ранее в этот день председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци сообщил, что Дзуппи и Ушаков обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами. По его словам, встреча прошла хорошо.

Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня, поездка кардинала продлится до 29 июня. Основная цель визита — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира».

Ранее, 6 июня, состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июня отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Он обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины. Кроме того, ранее папа римский поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

При этом еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках. Также Зеленский заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с российским лидером ему не о чем говорить.

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