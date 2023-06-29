Во Франции на «белом марше» полиция применила слезоточивый газ

На «белом марше» в память о застреленном полицией подростке во французском Нантере полиция использовала слезоточивый газ против агрессивных протестующих. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

По словам корреспондента, толпа настроена агрессивно, несмотря на обещание провести лишь мирный марш. Участники марша закидывают сотрудников правоохранительных служб бутылками, петардами и камнями.

Число протестующих, по данным полиции, выросло до 6 тыс. человек. Среди них много молодежи и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Участники шествия требуют наказать полицейского, застрелившего молодого водителя. Неподалеку дежурят большие наряды полицейских и жандармов, однако сама колонна «белого марша» движется без какого-либо видимого сопровождения со стороны правоохранительных органов.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции пояснили, что подросток отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил убийство. Прокурор Паскаль Марш заявил, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Сначала здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Несколько минут спустя десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию, чтобы призвать заключенных сбежать.

Как стало известно 28 июня, в результате протестов во Франции пострадали 20 полицейских.