Школьница рассказала о своих эмоциях при встрече с Путиным в Дербенте

Школьница из Дагестана Фатима Тагирова, которая сфотографировалась с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Дербент, рассказала, что была уверена, что встретится с главой государства. Своими эмоциями она поделилась в беседе с «Известиями» 29 июня.

Фатима сказала, что прождала президента у фонтана на площади города семь часов вместе со своей мамой и сестрой. По словам Тагировой, она очень хотела сделать снимок с Путиным.

«Я думала, что он подойдет, поэтому я стояла и не уходила с того места, где я была. Мы часто сюда ходим, но, когда я узнала, что Владимир Владимирович сюда приедет, я сказала об этом маме. Она сразу согласилась сюда прийти», — сказала девочка.

Школьница отметила, что хотела просто сфотографироваться с президентом и пожать ему руку. Когда она его увидела, начала кричать и махать рукой, чтобы он заметил и подошел.

Тагирова рассказала, что хотела бы еще раз встретиться с Путиным, так как на этот раз ей не удалось с ним пообщаться — президенту нужно было уже уезжать.

«Он искренний человек. Мне кажется, я хочу подражать ему», — заключила девочка.

Вечером 28 июня Путин увиделся с жителями Дербента. Они встретили президента овациями. Чтобы лично увидеть главу государства, на площадке в Парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Ранее в тот день Путин в ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил, что не сомневался в жителях республики и в их поддержке решений президента.

До встречи с Меликовым Путин провел в Дербенте совещание по вопросам развития туризма, на котором заявил об активном развитии внутреннего туризма в России и призвал достигать самых амбициозных целей в данной отрасли.

Также глава государства посетил исторические достопримечательности Дербента. На экскурсии российского лидера сопровождали представители властей республики, а Меликов рассказал президенту об особенностях региона.