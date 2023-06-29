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Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе

Губернатор Ростовской области Голубев: дороги в регионе восстановлены
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Обстановка в Ростовской области нормализовалась. Об этом 29 июня заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Я думаю, что человек, который сейчас заедет в город, последствий не увидит. Дороги восстановлены, бордюры восстановлены, техника, которая оказалась на пути движения, убрана. Люди живут своей жизнью, нормализирована ситуация на заправочных комплексах. Область в эти непростые два дня работала системно и правильно, сейчас абсолютно все на местах, идет рабочая ситуация», — сказал он журналистам.

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24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

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