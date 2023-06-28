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Аналитик спрогнозировал курс рубля на две недели

Аналитик Буйволов: в июле ожидается восстановление курса в районе 82–83 рубля за доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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До конца текущей недели доллар будет находиться в диапазоне 84,5–86,5 рубля, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Такой прогноз он привел «Известиям» 28 июня.

Как следует из данных сайта Мосбиржи, к 17:35 доллар торговался на уровне 86,25 рубля.

«Налоговый период сдерживал рублевое ослабление в первой половине этой недели, но теперь эта локальная опора осталась позади. На фоне этого, а также ценовой слабости нефти и последствий тревожных выходных рубль отпустил доллар выше отметки 86. Базово курс рубля продолжает опираться на баланс между притоком со стороны экспортеров иностранной валюты и внутренним спросом на нее, в том числе со стороны импортеров», — рассказал эксперт.

При этом, по его мнению, в начале июля ожидается восстановление российской нацвалюты в районе 82–83 рубля за доллар.

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26 июня глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал «Известиям», что к началу осени пара доллар США/рубль может стоить в диапазоне 85–90. По его словам, поддержкой для нацвалюты может выступить профицит текущего счета платежного баланса РФ и продажи юаней в рамках бюджетного правила.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики. Он подчеркнул, что в настоящее время рубль находится в более-менее комфортной зоне и для бюджета, и для экспортеров и импортеров.

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