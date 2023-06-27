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Что такое единый налоговый счет и как им пользоваться

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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В России с 2023 года появился единый налоговый счет (ЕНС), который позволяет перечислить средства одним платежом вместо множества отдельных квитанций. «Известия» рассказывают, как пользоваться ЕНС и какие еще преимущества он дает.

Для чего ввели единый налоговый счет

Новые правила уплаты налогов начали действовать с 1 января и призваны упростить взаимодействие россиян с налоговыми органами. Теперь налогоплательщик вносит средства на специальный счет в Федеральном казначействе, а налоговая сама засчитывает деньги в счет текущих платежей.

ЕНС применяется как для индивидуальных предпринимателей и организаций, так и физических лиц. Исключение сделано только для самозанятых, которые сами могут выбирать — платить налоги по привычной схеме или перейти на единый налоговый платеж.

Ранее ЕНС работал в тестовом режиме, в это время им можно было пользоваться по желанию. С начала года он стал обязательным для всех и отказаться от его использования нельзя.

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Какие преимущества дает ЕНС

Единый налоговый счет позволяет экономить время, поскольку не нужно оплачивать каждый налог отдельно, что очень удобно. Когда наступают сроки уплаты того или иного налога, с этого счета налоговики списывают необходимые суммы.

Кроме того, налогоплательщик может получать информацию о своем налоговом статусе и задолженности в режиме онлайн. Для формирования платежей можно использовать онлайн-сервисы с автоматическим заполнением реквизитов, а также сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Какие налоги можно оплатить с помощью ЕНС

С помощью единого налогового платежа можно оплатить самые разные налоги: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль, НДС, страховые взносы и акцизы, имущественные налоги (на дом, квартиру или земельный участок), транспортный налог, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и другие.

С введением единого налогового счета власти также унифицировали правила уплаты налогов и сдачи отчетности по ним. Теперь единый срок сдачи отчетности установлен на 25-е число каждого месяца, а единый срок уплаты налогов — на 28-е число каждого месяца.

Сроки уплаты не изменились для имущественных налогов, страховых взносов индивидуальных предпринимателей и взносов за травматизм.

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Как распределяются средства после поступления на ЕНС

Прежде всего, поступившие на счет средства идут на погашение задолженности (недоимки) с более ранних сроков уплаты. Затем закрываются начисления с текущим сроком уплаты и в последнюю очередь из суммы на счету вычитаются проценты, пени и штрафы.

Например, налогоплательщик внес платеж на сумму 500 тыс. руб. Если у него есть недоимка по налогу на имущество организаций, транспортный и земельный налоги с более ранним сроком уплаты, то, условно, 300 тыс. руб. пойдут на их погашение. После этого будут закрыты начисления с текущим сроком оплаты, например, налог на прибыль в размере 150 тыс. руб. И, наконец, из оставшейся суммы вычитают пени в размере 200 руб. Таким образом на счету остается 49,2 тыс. руб. Этот остаток средств на счету формирует положительное сальдо.

Что такое сальдо ЕНС

Сумма денег, которая отображается в личном кабинете налогоплательщика, называется сальдо ЕНС. Это разница между средствами, внесенными на счет, и налоговыми обязательствами гражданина. В свою очередь сальдо может быть положительным — когда внесенная сумма больше, чем нужно для оплаты платежей. И отрицательным — когда на счете недостаточно денег для погашения всех налоговых выплат.

Еще есть нулевое сальдо, которое означает, что все финансовые обязательства перед государством выполнены. В этом случае сумма на счете после списания средств равна нулю.

Переплату можно оставить на ЕНС — она пригодится для погашения будущих налоговых обязательств, а можно — вывести деньги со счета, подав заявление о возврате. Если не оплатить вовремя начисленный налог, то он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня.

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Где найти единый налоговый счет

Для граждан, состоящих на учете в налоговой ЕНС открывается автоматически. Исключение составляют лишь те, кто не имеет идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

Данные для входа в личный кабинет физического лица и индивидуального предпринимателя можно получить в любом налоговом органе. При этом место жительства и постановки на учет значения не имеет.

Войти в личный кабинет физлица и ИП также могут с помощью электронной подписи или через «Госуслуги» при условии, что учетная запись в налоговом органе уже подтверждена.

По электронной почте получить реквизиты не выйдет. так как налоговики должны предварительно установить личность гражданина.

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