Что такое единый налоговый счет и как им пользоваться

В России с 2023 года появился единый налоговый счет (ЕНС), который позволяет перечислить средства одним платежом вместо множества отдельных квитанций. «Известия» рассказывают, как пользоваться ЕНС и какие еще преимущества он дает.

Для чего ввели единый налоговый счет

Новые правила уплаты налогов начали действовать с 1 января и призваны упростить взаимодействие россиян с налоговыми органами. Теперь налогоплательщик вносит средства на специальный счет в Федеральном казначействе, а налоговая сама засчитывает деньги в счет текущих платежей.

ЕНС применяется как для индивидуальных предпринимателей и организаций, так и физических лиц. Исключение сделано только для самозанятых, которые сами могут выбирать — платить налоги по привычной схеме или перейти на единый налоговый платеж.

Ранее ЕНС работал в тестовом режиме, в это время им можно было пользоваться по желанию. С начала года он стал обязательным для всех и отказаться от его использования нельзя.

Какие преимущества дает ЕНС

Единый налоговый счет позволяет экономить время, поскольку не нужно оплачивать каждый налог отдельно, что очень удобно. Когда наступают сроки уплаты того или иного налога, с этого счета налоговики списывают необходимые суммы.

Кроме того, налогоплательщик может получать информацию о своем налоговом статусе и задолженности в режиме онлайн. Для формирования платежей можно использовать онлайн-сервисы с автоматическим заполнением реквизитов, а также сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Какие налоги можно оплатить с помощью ЕНС

С помощью единого налогового платежа можно оплатить самые разные налоги: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль, НДС, страховые взносы и акцизы, имущественные налоги (на дом, квартиру или земельный участок), транспортный налог, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и другие.

С введением единого налогового счета власти также унифицировали правила уплаты налогов и сдачи отчетности по ним. Теперь единый срок сдачи отчетности установлен на 25-е число каждого месяца, а единый срок уплаты налогов — на 28-е число каждого месяца.

Сроки уплаты не изменились для имущественных налогов, страховых взносов индивидуальных предпринимателей и взносов за травматизм.

Как распределяются средства после поступления на ЕНС

Прежде всего, поступившие на счет средства идут на погашение задолженности (недоимки) с более ранних сроков уплаты. Затем закрываются начисления с текущим сроком уплаты и в последнюю очередь из суммы на счету вычитаются проценты, пени и штрафы.

Например, налогоплательщик внес платеж на сумму 500 тыс. руб. Если у него есть недоимка по налогу на имущество организаций, транспортный и земельный налоги с более ранним сроком уплаты, то, условно, 300 тыс. руб. пойдут на их погашение. После этого будут закрыты начисления с текущим сроком оплаты, например, налог на прибыль в размере 150 тыс. руб. И, наконец, из оставшейся суммы вычитают пени в размере 200 руб. Таким образом на счету остается 49,2 тыс. руб. Этот остаток средств на счету формирует положительное сальдо.

Что такое сальдо ЕНС

Сумма денег, которая отображается в личном кабинете налогоплательщика, называется сальдо ЕНС. Это разница между средствами, внесенными на счет, и налоговыми обязательствами гражданина. В свою очередь сальдо может быть положительным — когда внесенная сумма больше, чем нужно для оплаты платежей. И отрицательным — когда на счете недостаточно денег для погашения всех налоговых выплат.

Еще есть нулевое сальдо, которое означает, что все финансовые обязательства перед государством выполнены. В этом случае сумма на счете после списания средств равна нулю.

Переплату можно оставить на ЕНС — она пригодится для погашения будущих налоговых обязательств, а можно — вывести деньги со счета, подав заявление о возврате. Если не оплатить вовремя начисленный налог, то он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня.

Где найти единый налоговый счет

Для граждан, состоящих на учете в налоговой ЕНС открывается автоматически. Исключение составляют лишь те, кто не имеет идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

Данные для входа в личный кабинет физического лица и индивидуального предпринимателя можно получить в любом налоговом органе. При этом место жительства и постановки на учет значения не имеет.

Войти в личный кабинет физлица и ИП также могут с помощью электронной подписи или через «Госуслуги» при условии, что учетная запись в налоговом органе уже подтверждена.

По электронной почте получить реквизиты не выйдет. так как налоговики должны предварительно установить личность гражданина.

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