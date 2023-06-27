В Госдуму внесут проект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тыс. рублей
В правительство направлен законопроект об отмене НДФЛ для лиц, чей доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц.
Авторы законопроекта предлагают доработать закон «О внесении изменений в ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации». Поправки, которые они хотят внести, предполагают нулевую ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее указанной суммы в месяц.
По мнению депутатов от ЛДПР, 30 тыс. рублей — это оптимальный порог для отмены налога, потому что эта сумма почти в два раза выше минимального размера оплаты труда. Нулевая ставка станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан. Парламентарии полагают, что отмена НДФЛ позволит этой категории граждан увеличить семейный бюджет.
В случае принятия закона новая норма может начать действовать с 1 января 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на текст документа и пояснительную записку.
Госдума 20 июня одобрила в I чтении законопроект о введении единой ставки НДФЛ для сотрудников, удаленно работающих на российские организации в стране и за ее пределами. Согласно документу, налоги с указанных категорий граждан будут взиматься по ставке 13 или 15% (последняя при доходе более 5 млн рублей в год).