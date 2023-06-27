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Сюжет:

Лукашенко рассказал о начале переговоров с руководством ЧВК «Вагнер»

Лукашенко рассказал, как 24 июня начал переговоры с руководством ЧВК «Вагнер»
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня рассказал, как он 24 июня начал переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Он сообщил, что Пригожин сразу согласился поговорить с ним по телефону

«В 11:00 он мгновенно снял трубку. Генерал Юнус-Бек Евкуров его позвал, отдал ему телефон: «Вот, президент Белоруссии звонит, будешь ли разговаривать?» — «С Александром Григорьевичем буду». Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказал Лукашенко журналистам.

Белорусский лидер признался, что первые 30 минут они разговаривали друг с другом на «матерном языке».

«Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — отметил Лукашенко.

Глава белорусского государства в разговоре предупредил Пригожина, что он мог отправить войска на защиту Москвы от ЧВК «Вагнер».

Лукашенко также рассказал, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным у него возникли опасения по поводу того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация.

«Самое опасное, как я понял,— это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное», — подчеркнул Лукашенко.

Также он высказался по поводу министра обороны России Сергея Шойгу. Так, по словам Лукашенко, глава оборонного ведомства не заслужил критику в свой адрес.

«Столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», — указал белорусский лидер.

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24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

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