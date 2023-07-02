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Собачье сердце: как живет главный приют для животных Азова

«Феникс» — крупнейшая подобная организация в Ростовской области, ее создали добровольцы
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Проблема бездомных животных традиционно актуальна для России. О том, как помогают животным в регионах, рассказывает фотогалерея «Известий»
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Сегодня региональные приюты находятся в уязвимом положении
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Зачастую количества имеющихся государственных приютов бывает недостаточно
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Ответственность за помощь животным ложится на неравнодушных людей
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Именно благодаря инициативе добровольцев был создан приют для животных «Феникс»
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Это единственный крупный питомник в Азове
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Его задачи — помощь бездомным животным и поиск для них постоянного дома с любящими хозяевами
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Сегодня в «Фениксе» живут свыше 600 питомцев
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Абсолютное большинство среди них — собаки
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Однако среди постояльцев есть и кошки
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Все они вполне мирно уживаются друг с другом
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Хотя на территории есть отдельный кошачий уголок
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Всего в приюте несколько десятков вольеров и индивидуальных будок
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Здесь же расположены кухня, хозяйственные помещения и медблок
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Питомцев так много, что для них пришлось переоборудовать и бывшие зоны отдыха персонала
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Расходы на содержание приюта полностью покрывают добровольцы
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Волонтеры привозят еду, строят и ремонтируют вольеры, помогают с лечением животных
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Но самое важное — добровольцы общаются с животными, дарят им заботу и радость
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
За 10 лет выпускниками приюта стали около 2 тыс. животных
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Пристраивают подопечных не только в России, но и за пределами страны
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Приют для животных «Феникс»
Фото: Никита Юдин
Но даже после пристройства в приюте продолжают следить за судьбой каждого питомца, нашедшего дом
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