Своя крыша: как в России помогают бездомным

— Очень вкусный суп, — говорит пожилая женщина с ясными глазами и интеллигентным лицом, тепло улыбаясь. Волонтеры Кристину здесь видят впервые. Несколько добрых слов — и женщина расскажет, что у нее два дома. Один в Киеве, где остались дети, другой — в Москве, куда в феврале позвали приехать родители. Никуда вернуться Кристина не может — нет документов. Поначалу волонтеров смущает только называемый женщиной возраст — 70 лет. Позже выяснится, что даже свою фамилию Кристина не помнит…