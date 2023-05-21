Своя крыша: как в России помогают бездомным

С этими людьми хотя бы раз сталкивался каждый из нас. Аббревиатура «бомж» (без определенного места жительства) стала социальной стигмой, знаком отчуждения от социума. Но есть в обществе и неравнодушные граждане, старающиеся помочь выбраться из тупика тем, кому меньше повезло в жизни. Именно этим занимается и НКО «Небомживы». Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Соцпатруль НКО «Небомживы» на Павелецком вокзале в Москве ищет тех, кому нужна помощь. Не все соглашатся принять ее сразу, но волонтеры умеют уговаривать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Ужин — возможность согреть бездомного человека. Но, кроме того, выйти с ним на контакт, чтобы узнать, что произошло и чем еще можно помочь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
— Очень вкусный суп, — говорит пожилая женщина с ясными глазами и интеллигентным лицом, тепло улыбаясь. Волонтеры Кристину здесь видят впервые. Несколько добрых слов — и женщина расскажет, что у нее два дома. Один в Киеве, где остались дети, другой — в Москве, куда в феврале позвали приехать родители. Никуда вернуться Кристина не может — нет документов. Поначалу волонтеров смущает только называемый женщиной возраст — 70 лет. Позже выяснится, что даже свою фамилию Кристина не помнит…
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Спектакль «Кузанаста» был поставлен в Булгаковском доме вместе с бездомными на основе их историй
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
«Дом на полпути» — приют, созданный для реабилитации людей, оказавшихся на улице. По мнению сотрудников, главная работа, которую должен проделать бездомный человек, чтобы изменить свою жизнь, — работа над собой. Предоставляя еду, одежду, кров, помогая решить юридические вопросы и проблемы со здоровьем, в приюте занимают свободное время и силы подопечных занятиями с психологами, соцработниками, ЛФК, арт-терапией и даже финансовой грамотностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
У Сергея нет родственников, закон никогда не нарушал. Говорит, что просто не повезло в жизни. Одни проблемы наложились на другие, в результате — серьезное искривление позвоночника. До последнего старался работать. Когда здоровье перестало позволять трудиться, неравнодушные люди из социальной службы попросили «Дом на полпути» взять Сергея под опеку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Инвалид по сердцу Владимир в 38 лет остался без жилья, пьяным подписав документы на квартиру. Оказался на улице, несколько раз попадал в тюрьму, отсидев в общей сложности 15 лет. В приют попал с вокзала три года назад. Теперь вместе с волонтерами приезжает дважды в неделю на раздачу еды бездомным на вокзале, своим примером показывает, что всё можно изменить к лучшему. Недавно удалось восстановить Владимиру пенсию, сейчас он устраивается на работу.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
— Люди, которым показано находиться в психоневрологическом интернате, с серьезными психическими расстройствами, нуждаются в специальных условиях, и без государства нам с этим не справиться, — отмечает руководитель «Небомживы» Вадим Кузнецов. — Нужны специальные учреждения, они дорогие, специальные команды, включая медицинских специалистов, психотерапевтов и прочих. Это очень дорого, и без государства такое не потянет ни одно НКО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Станислав после автоаварии оказался в реанимации: руки, ноги онемели, сильно кружилась и болела голова. В мозгу Стаса начался патологический процесс — абсцесс. После операции не мог ни ходить, ни говорить. Из больницы привезли в «Дом на полпути». Сейчас Стас с палочкой, но всё же активно передвигается, восстанавливается и речь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Азамат, придя в приют, навел порядок на вещевом складе, где собирается одежда, пожертвованная для бездомных. Как оказался в Москве и на вокзале — до конца не ясно. Сотрудники приюта ведут работу по восстановлению контактов с родственниками. А еще он пишет стихи — каллиграфическим почерком, в аккуратной тетрадке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Как показывает статистика, стать бездомным можно по самым разным причинам. Основные из них — психические и физиологические проблемы со здоровьем, потеря работы, жилья и документов, судимость, алкогольные и наркотические зависимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Освобожденные заключенные — в зоне риска пополнения рядов бездомных. Судимость усложняет трудоустройство, а родственники часто не пускают бывшего зека домой и отказываются помогать. Покинув места лишения свободы, человек остается на улице. И там, и там накладывается серьезный отпечаток на психику, Многим справиться с этим помогает церковь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Подопечные приюта после исповеди допущены к причастию. Для многих из них это первый опыт прикосновения к вере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Элина Масимова
Вячеслав приехал в Москву на работу, но начались серьезные проблемы с суставами, оказался в переходе. В «Дом на полпути» обратились добровольцы, которые заметили, что Вячеслав уже не выходит из перехода, просто не может встать и идти, а скорая мужчину не забирает. Не без труда, но сейчас мужчина уже передвигается самостоятельно на костылях, старается лишний раз не обременять окружающих заботой о себе, а к любому заданию подходит с усердием
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