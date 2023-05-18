Детская надежда: у 62% малышей из приютов нет шансов попасть в новую семью

Большинство детей, которые попадают в сиротские учреждения в возрасте до 4 лет, теряют шанс вернуться в свою семью или обрести новую — приемную. Для 62% малышей руководство этих учреждений не составляет план дальнейшей работы по жизнеустройству, следует из аналитики аппарата омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Дети годами остаются под опекой государства, что сказывается на их психике, говорят эксперты. Чтобы решить проблему, следует расширить штат профильных специалистов в учреждениях для детей-сирот и утвердить единый стандарт плана жизнеустройства, считают представители благотворительных фондов.

Устроить жизнь

В отношении большинства детей (62%) в возрасте до четырех лет, попавших в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует план по дальнейшему жизнеустройству. Такие цифры указаны в исследовании специалистов аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Они изучили анонимизированные личные дела всех детей в возрасте до четырех лет включительно из детских учреждений 14 регионов–участников проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до четырех лет». Среди заявленных целей программы — к концу 2025 года минимум на четверть сократить число детей, которые проживают в интернатных учреждениях.

Планов по устройству детей нет, например, в домах ребенка Белгородской, Рязанской и Тюменской областей. «Известия» направили запрос в соответствующие регионы.

«Низкие показатели наличия планов работы могут свидетельствовать о плохом межведомственном взаимодействии в рамках системы профилактики социального сиротства, об упущенных возможностях по возвращению ребенка в кровную семью», — отмечается в исследовании.

Действующий с 2015 года закон предусматривает, что индивидуальный план жизнеустройства следует составить для каждого ребенка, попавшего в интернатное учреждение, прояснила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Его создают органы опеки совместно с учреждением, куда был помещен ребенок. В плане необходимо указывать, что конкретно будет сделано для его дальнейшего жизнеустройства: возвращение в кровную семью, передача под опеку родственникам или замещающей семье.

Однако на практике возникают сложности, отметила эксперт. Например, до сих пор нет типового образца такого плана, утвержденного на федеральном уровне.



— Поэтому учреждения на местах часто формируют их сами, кто во что горазд. Иногда они абсолютно не содержательные, формальные. Либо их вообще нет, — пояснила она.

Вопросы судьбы ребенка, причин его попадания в систему, раньше были прерогативой органов опеки, а не учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Они оказывали в основном медицинскую помощь и закрывали базовые потребности. Многие дома ребенка так и не смогли перестроиться на новый лад, отметила Елена Альшанская.



— Хотя прошло уже больше семи лет, до сих пор большая часть учреждений не воспринимают эту задачу как свою, — считает она.

Они постепенно подстроятся под требование законодательства, но проблема не только во времени — для устройства детей нужны и квалифицированные кадры в достаточном количестве.

— В доме ребенка, как правило, есть один-единственный сотрудник, который работает с этими задачами. Обычно это специалист по социальной работе. Но он слишком загружен документооборотом, — пояснила Елена Альшанская.



Такие специалистов не всегда успевают вникать в историю каждого ребенка, ситуацию у него в семье, перспективы помощи его маме и другим родственникам, резюмировала специалист.

Трудная семья

Всего в 14 пилотных регионах в домах ребенка живут 1214 детей до четырех лет, говорится в аналитике аппарата омбудсмена. Средний возраст ребенка в учреждении — 2,3 года. При этом 40% детей попадают в туда в возрасте до года, а каждый четвертый — в 1-4 месяца.

«Помещение половины детей в ДУ в возрасте до одного года может свидетельствовать о существующих дефицитах поддержки кровных родителей, от чего страдают права детей на жизнь в семье», — указано в результатах исследования.

В большинстве случаев (61%) ребенок оказывается там из-за трудной жизненной ситуацией в семье. Каждый второй малыш — из неполной семьи с матерью-одиночкой. Показатели могут говорить о том, что сотрудники органов опеки и попечительства зачастую недооценивают тяжесть ситуации в семье, отмечают авторы исследования. При этом в некоторых случаях помещение ребенка в эти учреждения может быть необоснованным.

При этом инвалидность зафиксирована лишь у 11% детей, что еще раз доказывает — основная причина отказа от воспитания малышей не в их плохом здоровье.

40% детей сдают в госучреждения сами родители, отметили авторы исследования. Это свидетельствует о том, что во многих регионах недостаточно социальных услуг для семей, отметила директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

— Часто в месте проживания семьи нет или не хватает садов для детей с особенностями, но такие услуги есть в специализированном доме ребенка. При этом маме надо кормить всю семью, работать, и она вынуждена отдавать малыша в учреждение, — рассказала она «Известиям».



У таких детей нет соответствующего статуса для попадания в приемную семью даже временно, пока родная семья справляется с кризисом. И он годами может жить в доме ребенка. Исследования показывают, что это непоправимо для мозга и психики детей, добавила эксперт.



— Если семья живет в каком-нибудь районном центре, а ближайший дом ребенка, например, в 150 километрах, то мама еще и не сможет часто навещать ребенка. Соответственно, детско-родительские отношения страдают, — подчеркнула она.



Среди тех, кто имеет необходимый статус для дальнейшего устройства в новую семью, также, как правило, много детей с особенностями здоровья и развития. Отсутствие инфраструктуры и поддержки для их воспитания и развития может отпугнуть и потенциальных приемных родителей, полагает Наиля Новожилова.