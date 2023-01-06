Душевный мир: как найти свой дом

Германа мать оставила в роддоме, когда узнала, что у него ДЦП. Он не может ходить, передвигается по полу на руках или на коляске. Всю свою жизнь Герман провел в интернатах, очень хотел работать, но почти не находил себе применения. Одно время работал сапожником в интернате и делал фото на документы для персонала. Он часто улыбается и всегда готов общаться