Душевный мир: как найти свой дом

«Спрятанный мир» — община, обосновавшаяся в селе Коларово Томской области. Она объединяет волонтеров и их подопечных — круглых сирот, никогда не имевших собственного дома и выросших в казенных учреждениях. Как проходят их дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Светлана Тарасова
Яна Поликевич — руководитель проекта «Сопровождаемое проживание» Томской региональной благотворительной общественной организации «Спрятанный мир»
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Фото: Светлана Тарасова
Недостроенный дом одного из волонтеров стараниями добровольцев превратился в уютное жилище с разнообразными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями
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Фото: Светлана Тарасова
Кошка Варежка — всеобщая любимица и правая рука хозяйки дома, волонтера Инны Приваловой. Она живет здесь постоянно, следит за порядком, орудует на кухне и в огороде
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Фото: Светлана Тарасова
Еще один домашний любимец — перепелка
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Фото: Светлана Тарасова
Таня, одна из обитательниц «Спрятанного мира», выгуливает собаку Берту. Она здесь недавно, очень скучает по прежней хозяйке и сторонится чужих, но с Таней быстро нашла общий язык
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Фото: Светлана Тарасова
Таня много читает, чаще всего духовную литературу и сказки. Самый любимый ее сказочник — Ганс Христиан Андерсен. Она хорошо вышивает и вяжет, очень любит природу, прогулки и уединение. Жить в интернате среди людей ей сложно, а на прогулках она чувствует себя в своей стихии
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Фото: Светлана Тарасова
На реке Томь она ищет красивые камни
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Фото: Светлана Тарасова
За время прогулок она собрала целую коллекцию ценностей, о которых с удовольствием рассказывает
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Фото: Светлана Тарасова
Таня показывает свою коллекцию камней
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Фото: Светлана Тарасова
Домик часто навещают волонтеры. Гена привез и испробовал на себе переносную баню. Ее заказала Инна — она постоянно изучает всякие технические новинки, которые могут благотворно повлиять на здоровье обитателей «Спрятанного мира»
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Фото: Светлана Тарасова
В обед все собираются за общим круглым столом. После молитвы — трапеза
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Фото: Светлана Тарасова
Инна часто балует домашних потрясающими авторскими блюдами, которые ей удается соорудить из самых простых продуктов
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Фото: Светлана Тарасова
Германа мать оставила в роддоме, когда узнала, что у него ДЦП. Он не может ходить, передвигается по полу на руках или на коляске. Всю свою жизнь Герман провел в интернатах, очень хотел работать, но почти не находил себе применения. Одно время работал сапожником в интернате и делал фото на документы для персонала. Он часто улыбается и всегда готов общаться
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Фото: Светлана Тарасова
Пока остальные заняты по хозяйству, Герман выбирается на террасу подышать свежим воздухом
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Фото: Светлана Тарасова
Большинство обитателей «Спрятанного мира» — круглые сироты, которые прошли детский дом инвалидов и переместились во взрослые учреждения, они привыкли жить от лагеря до лагеря
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Фото: Светлана Тарасова
Таня развешивает белье сушиться, стекло в девичьей комнате было повреждено во время строительных работ
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Фото: Светлана Тарасова
Волонтеры давно мечтали о том, чтобы жить вместе с подопечными — необходимо было восполнить недостаток заботы, внимания и общения
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Фото: Светлана Тарасова
Сережа родился с одним глазом, других проблем со здоровьем у него не было. Мать отказалась от него в роддоме, никогда никого из родственников он не видел. Пытался искать, но не нашел. До 19 лет он жил в детском доме, когда перевели во взрослый интернат, стало очень тяжело — его обижали. Сейчас Сереже хорошо — он постоянно чем-то занят по хозяйству или любуется природой. О возвращении в интернат даже думать не хочется
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Фото: Светлана Тарасова
Вова и Сережа пилят дрова, а Герман наблюдает за их работой
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Фото: Светлана Тарасова
По вечерам, закончив все дела и поужинав, все собираются у костра и долго разговаривают
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Фото: Светлана Тарасова
«Когда они выходят из стен интерната, знакомятся с другими людьми, то начинают чувствовать себя нужными в нашем непростом мире», — говорит о своих подопечных Яна Поликевич
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