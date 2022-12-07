Своя колея: детям-сиротам помогут освоить востребованные профессии

По данным на 2022 год, в России проживает свыше 400 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них 38 тыс. живут в домах-интернатах. У этой категории несовершеннолетних есть право однократно пройти профессиональное обучение за счет бюджета. Изменения в законе позволят детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, бесплатно пройти повторное профессиональное обучение и получить специальность. Какая поддержка со стороны государства нужна сиротам — в материале «Известий».

В поисках стези

Сироты — дети до 18 лет, у которых умерли оба родителя или единственный родитель. Государство предоставляет им различные льготы. Они также предусмотрены для детей, оставшихся без попечения родителей, а также людей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших их до своего совершеннолетия. Государство предоставляет им путевки в детские лагеря и санатории, право на получение жилья, бесплатный проезд и многое другое.

Вместе с тем правительство предложило адресовать детям-сиротам дополнительные меры социальной поддержки. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает внести изменения в ст. 1 и ст. 6 закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Речь идет о возможности бесплатно проходить повторное обучение по различным специальностям. Таким образом воспитанники смогут овладеть новой профессией рабочего или служащего в соответствии с потребностями производства. Учащимся предоставят выплату на приобретение учебников и ежемесячное пособие на всё время переобучения.

Своя колея Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Эти меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с инвалидностью позволят ребятам получить новую специальность, освоить выбранную профессию, — рассказывает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. — Важно дать ребятам еще один шанс и возможность стать востребованными на рынке труда. Главное, чтобы они делали выбор специальности осознанно и действительно хотели учиться, чтобы по завершении устроиться на работу. И вот тут на первый план выходит работа наставника, который погружал бы студента в профессию и вел его на протяжении учебы. Кроме того, важно внедрять в учебный процесс профессиональные пробы, чтобы ребята понимали свой потенциал.

Статистика , которую приводит сенатор Ольга Епифанова, свидетельствует, что девять из десяти выпускников детских домов испытывают огромные проблемы с поиском своего места в обществе.

— В тех вопросах, где обычных детей поддерживают близкие, в том числе в выборе профессии, выпускникам сиротских заведений не на кого опереться, — говорит сенатор. — Именно поэтому у таких детей не всегда с первого раза получается правильно сделать профессиональный выбор. В дальнейшем это сильно влияет на самооценку и жизнестойкость. Надеюсь, новый законопроект кабмина сможет изменить ситуацию.

В настоящее время, по словам Марии Львовой-Беловой, в РФ необходимо развивать постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. Оно поможет подросткам определиться со специальностью еще в учреждении и в дальнейшем выстроить траекторию обучения и профессиональной подготовки . Вместе с тем, добавляет омбудсмен, нужно прорабатывать и законодательные инициативы по содействию в трудоустройстве выпускникам детских домов, а также по повышению заинтересованности работодателей в их приеме на работу.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что аналогичная предлагаемой норма уже действует в отношении инвалидов I, II и III групп. У этих детишек есть возможность бесплатно получить второе высшее образование или повторно пройти профессиональное обучение.

— Спектр возможностей трудоустройства выпускников детских домов и их конкурентных преимуществ на рынке труда значительно расширится, — говорит Ярослав Нилов. — Причем в плюсе окажутся не только соискатели из категории сирот, но и работодатели, у которых появится дополнительный ресурс для переподготовки специалистов.

Своя колея Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Ранее воспитанники детских учреждении, в особенности коррекционных школ, могли изучить только одну специальность в течение года, уточняет юрист Ассоциации организаций по защите семьи Алексей Паневин. А потому рисковали остаться без полного гособеспечения и оказаться на улице из-за того, что у большинства не решены вопросы с жильем.

— Таким детям нужны социальные лифты при поступлении в армию, на государственные должности в министерства и ведомства страны, в политических партиях и общественных организациях, — говорит председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов. — Было бы неплохо установить квоты для устройства сирот в органы власти — как законодательной, так и исполнительной.

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, Минтруд, Минпросвещения — однако ответов на момент публикации материала не получили.

Главная проблема

В настоящее время главной проблемой детей-сирот в нашей стране остается жилищный вопрос.

— А ведь нет жилья — нет и регистрации, — говорит депутат Госдумы Ярослав Нилов. — А вместе с ней — и возможности оформить по месту жительства пособие, встать на учет в службе занятости и многое другое. Нам с коллегами-парламентариями удалось найти компромиссное решение в виде закрепления в законодательстве возможности прописывать сирот по адресу местной администрации, пока они не получат квартиру. Это хорошее подспорье, но снимать жилье или ютиться у дальних родственников, когда есть право на собственную недвижимость, — чудовищная несправедливость, которую государство должно устранить как можно скорее.

Своя колея Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон о регистрации детей-сирот, которые не получили жилье после выпуска из организации опеки, по адресу местной администрации. Согласно документу, детей-сирот можно регистрировать в том муниципальном районе, к которому они были прикреплены до 18 лет.

— Действительно, самый горячий вопрос сейчас — обеспечение этих детей жильем, ремонт полагающихся им площадей и оплата долгов по ЖКУ , — рассказывает председатель всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина. — А вот это решается сейчас спорно: просто скинули всё на местные бюджеты и всё, а там на это, как правило, не хватает средств. Даже в Москве с этим, к сожалению, сложно. Бумажная волокита, отписки и хождение между разными уровнями исполнительной власти и во многом человеческий фактор.

Юрист Ассоциации организаций по защите семьи Алексей Паневин приводит примеры из регионов. Сейчас в РФ более 209 тыс. сирот достигли совершеннолетия и нуждаются в жилье, но до сих пор не реализовали это право. Он предлагает решать проблему следующим образом: ввести в ЖК РФ норму, согласно которой из маневренного фонда могут давать временное жилье до обеспечения постоянным. Сейчас, по сути, сиротам некуда идти после выпуска из интерната и окончания техникума, а положенные квартиры ждут годами, отмечают специалисты. В настоящий момент претендовать на жилплощадь маневренного фонда могут лишь погорельцы или лишившиеся жилья ипотечники, которые не могут платить кредит.

— Кроме того, сирот за время нахождения на полном гособеспечении нужно освобождать от оплаты коммунальных платежей за все время отсутствия в их жилых помещениях, — говорит Паневин. — Сегодня после выхода из интерната по закрепленному жилому помещению скапливаются стотысячные долги, и дети начинают самостоятельную жизнь с долговой ямы.

Своя колея Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Кроме того, по словам юриста, нужно сделать невозможным проживание в таком жилье родителей, лишенных прав. Сейчас же закон говорит о том, что сиротам надо сначала пытаться каким-то образом разменять квартиры с родителями, а если суд отказал — только тогда и ставят на учет. «Считаю это практически невыполнимым», — резюмировал специалист.