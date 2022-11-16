Неприемный день: в России снизилось число желающих усыновить ребенка

В России с начала частичной мобилизации снизился поток кандидатов на обучение в школе приемных родителей и наставников . Например, в фонде «Арифметика добра» в этот период число подобных запросов снизилось почти на 80%. Многие семьи, где уже есть приемные дети, опасаются брать новых из-за ухудшения своего материального положения. Кроме того, возросли и риски кризисных ситуаций, связанных с тревожным состоянием родителей, отметили в профильных НКО. Адаптируясь к ситуации, фонды запускают программы поддержки родителей.

Поток иссяк

Среди вызовов, с которыми столкнулись некоммерческие организации, помогающие детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей, в этом году оказалось снижение интереса со стороны кандидатов в приемные семьи.

После объявления частичной мобилизации в сентябре поток кандидатов на обучение в школе приемных родителей и школе наставников практически остановился, рассказала «Известиям» директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. Школа приемных родителей фонда с 2016 года готовит кандидатов для приема в семью детей.

Неприемный день Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— В течение как минимум трех недель мы видели ощутимый спад интереса к обучению. Обычно есть очередь из желающих пройти нашу школу, мы даже открываем лист ожидания. Но в этот период столкнулись с тем, что интерес снизился примерно на 80% , — рассказала она «Известиям».

По словам Наили Новожиловой, некоторые действующие приемные родители, которые были намерены принять в семью еще детей, отложили эту идею .

— Например, семья вот-вот планировала принять еще ребенка, они проходили диагностику, но один из совершеннолетних детей попал в зону СВО. Это оказалось для всех сильным стрессом, и семья решила повременить с этим шагом. Таких кейсов достаточно много. Люди настолько переживают и тревожатся, что многим сейчас не до принятия детей, — поделилась директор фонда.

Похожую историю «Известиям» рассказала приемная мама Татьяна. В ее семье уже воспитываются двое приемных детей, они с мужем раздумывали об оформлении опеки над подростком.

— Когда мы поняли, что мужа в любой момент могут призвать, а я останусь с детьми одна, решили отложить появление нового члена семь и. Сейчас мы хотим усыновить тех детей, которых уже воспитываем, чтобы иметь больше свободы для маневра, — сообщила она.

Неприемный день Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В самом начале частичной мобилизации благотворительные фонды столкнулись и с ростом интереса к тому, как быстро можно принять ребенка в семью, чтобы достичь нужного количества детей, дающего отсрочку . Но поскольку процесс достаточно длительный, а достоверной информации об учете детей под опекой при решении об отсрочке не было, развития эта тенденция не получила , рассказали в фондах.

Полагаются на себя

Среди факторов, которые пугают потенциальных приемных родителей, сейчас довольно остро стоят и экономические вопросы, особенно если потенциальные приемные родители потеряли работу на фоне санкций , добавила директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

— Очевидно, что экономическая ситуация нестабильна и нам не очень понятно, что будет дальше. С другой стороны, мы разговаривали недавно с одними приемными родителями, и я задала вопрос, не является ли для них нынешняя ситуация препятствием для приема детей. Конкретная мама не посчитала это препятствием. Да, сейчас кто-то ставит процесс на паузу, но кто-то готов идти дальше, — заверила эксперт.

По ее мнению, насколько сильно экономическая нестабильность и частичная мобилизация повлияли на прием детей в семью, можно будет оценить только спустя примерно полгода .

Неприемный день Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Любые глобальные события могут повлиять на процесс. Люди немного растеряны, не очень понимают, могут ли сейчас взять на себя такую серьезную ответственность. Поэтому, конечно, это может быть причиной для отказа от этой идеи. Но насколько часто это происходит, я думаю, мы сможем оценить позже, — полагает Яна Леонова.

Экономические факторы могут тормозить и семьи, где уже есть приемные дети, от взятия под опеку новых, полагает президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

— Понятно, что вряд ли у нас сейчас будет экономический расцвет. И понятно, что люди, которые берут детей в семьи, в целом полагаются не на государство, а в первую очередь на себя и на свои возможности, которые сейчас у многих будут снижаться. Поэтому здесь мы увидим, я думаю, спад, — пояснила она.

Экономическая нестабильность и возросшая тревожность могут привести и к кризисам в существующих приемных семьях , опасается Наиля Новожилова.

Неприемный день Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Например, если мобилизованный отец уехал в зону СВО, а мама осталась одна с несколькими детьми, то это зона риска. Что будет, если, например, она заболеет и попадает в больницу? Эти риски мы можем оценить только в долгосрочной перспективе, — сказала эксперт.

Дать ресурс

На фоне санкций некоммерческие организации в этом году столкнулись со снижением поступлений от жертвователей. Например, «Арифметика добра» потеряла 25% подписок за несколько недель. В фонде «Измени одну жизнь» количество ежемесячных платежей от жертвователей стало на 10% ниже, чем в прошлом году, и средний размер пожертвования уменьшился на 12%. Это сократило возможности фондов запускать новые программы, в том числе для психологической поддержки родителей и детей.

— Мы не можем себе позволить запускать сейчас никакие новые программы. Но мы видим, что потребность в психологической поддержке повысилась . Действительно, есть семьи, которым сейчас довольно тяжело . Понятно, что происходит с детьми на фоне более уязвимого состояния родителей,— отметила Елена Альшанская.

Тем не менее, фонды постарались переформатировать свою деятельность, сократить некоторые расходы, пересмотреть подход к реализации ряда проектов, чтобы реагировать на возникающие проблемы .

Неприемный день Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Мы видим общее эмоциональное состояние наших подопечных семей и поэтому создали для них специальную группу поддержки с участием наших психологов, чтобы поговорить о том, что беспокоит, найти возможность на что-то или на кого-то опереться . Сейчас многим людям непросто, и им очень важно помочь, — подчеркнула Яна Леонова.

Ресурсные группы появились и в фонде «Измени одну жизнь». Там также стремятся оказать максимальную информационную поддержку родителям: подготовить данные о том, как позаботиться о себе, снять тревожность, получить разъяснения по вопросам частичной мобилизации.