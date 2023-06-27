Свыше 1,4 тыс. названий населенных пунктов «дерусифицируют» на Украине

На Украине собираются переименовать свыше 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны, сообщила 27 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В рамках закона об «Осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимики» была создана рабочая группа в составе специалистов в области филологии и университетских преподавателей истории. На основе их предложений 22 июня определили перечень топонимов, которые не соответствуют «орфографическим и грамматическим нормам украинского языка» и содержащих в названиях отсылки к «российской имперской политике».

18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о «дерусификации» ряда объектов в украинской столице. Так, новые названия получил ряд станций метро. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».

Ранее, 3 мая, одесский горсовет переименовал два из четырех района города. Суворовский район стал Пересыпским, а Малиновский — Хаджибейским.

С середине февраля стало известно о списании на Украине 20 млн книг на русском языке в рамках «дерусификации библиотек». Некоторые украиноязычные книги советских времен тоже были списаны, как и произведения авторов, поддержавших спецоперацию России по защите Донбасса.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.