Власти Киева заявили о «дерусификации» 26 объектов в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале 18 мая сообщил о «дерусификации» ряда объектов в городе.

Новые названия получили несколько станций метрополитена. Так, «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».

Также новые названия получили ряд улиц и переулков в разных районах столицы, добавил Кличко.

Ранее, 3 мая, городской совет Одессы переименовал два из четырех района города. Так, Суворовский район был переименован в Пересыпский, а Малиновский — в Хаджибейский.

В тот день Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс сноса связанных с Российской империей и СССР памятников.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.