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В Одессе переименовали Суворовский и Малиновский районы

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Фото: соцсети
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Городской совет Одессы переименовал два из четырех района города. Об этом 3 мая сообщило издание «Думская».

Суворовский район переименован в Пересыпский, а Малиновский — в Хаджибейский. Решение поддержали 34 депутата из 46 присутствовавших на заседании.

Районы были названы в честь российского генералиссимуса Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского.

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Ранее в этот день Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс сноса связанных с Российской империей и СССР памятников.

23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице переименовали 16 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Например, улица Льва Толстого теперь носит имя гетмана Павла Скоропадского.

Также 28 февраля в Харькове переименовали 18 улиц в рамках дерусификации. Кроме того, улицу Кремлевскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации.

В том же месяце стало известно, что 23 улицы переименовали в Житомирской области. Дерусификации подверглись улицы Юрия Гагарина, Петра Чайковского, советского летчика-испытателя Валерия Чкалова и ряд других.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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