В Одессе переименовали Суворовский и Малиновский районы
Городской совет Одессы переименовал два из четырех района города. Об этом 3 мая сообщило издание «Думская».
Суворовский район переименован в Пересыпский, а Малиновский — в Хаджибейский. Решение поддержали 34 депутата из 46 присутствовавших на заседании.
Районы были названы в честь российского генералиссимуса Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского.
Ранее в этот день Верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс сноса связанных с Российской империей и СССР памятников.
23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице переименовали 16 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Например, улица Льва Толстого теперь носит имя гетмана Павла Скоропадского.
Также 28 февраля в Харькове переименовали 18 улиц в рамках дерусификации. Кроме того, улицу Кремлевскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации.
В том же месяце стало известно, что 23 улицы переименовали в Житомирской области. Дерусификации подверглись улицы Юрия Гагарина, Петра Чайковского, советского летчика-испытателя Валерия Чкалова и ряд других.
С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.