В РФ перераспределили лимиты по программам льготной ипотеки

ДОМ.РФ завершил перераспределение лимитов по льготным ипотечным госпрограммам «Льготная ипотека» со ставкой до 8%, «Семейная ипотека» под 6% и «Ипотека для ИТ-специалистов» до 5%. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе госкомпании 27 июня.

Из-за высокого спроса на ипотечные программы с господдержкой многие кредиторы перевыполнили ежемесячные планы по выдаче таких кредитов, пояснили в компании. Для равномерного использования выделенных средств ДОМ.РФ принял решение о перераспределении ранее установленных лимитов среди банков — участников программ. По «Льготной ипотеке» были скорректированы лимиты кредиторов в общем объеме 83,6 млрд рублей, по «Семейной ипотеке» — 41,3 млрд рублей, а по «ИТ-ипотеке» — 5,7 млрд рублей, сообщили там.

Общий лимит выдаваемых кредитов по программе «Льготной ипотеки» составляет 4,5 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» — 3,1 трлн рублей, по «ИТ-ипотеке» — 240 млрд рублей, рассказали в госкомпании.

«Сегодня для покупки жилья граждане активно используют меры господдержки. В первую очередь это, конечно, льготные программы кредитования. За январь—май 2023 года уже выдано более 250 тыс. таких займов на 1,2 трлн рублей. По сумме это половина от общей выдачи ипотеки. При этом отмечаем, что спрос сегодня постепенно смещается в сторону более адресных и точечных программ. Так, «Семейная ипотека» уже четвертый месяц подряд опережает «Льготную» по выдаче, заметно выросла популярность и «ИТ-ипотеки», в том числе на фоне смягчения ее условий», — отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Всего за время действия программы «Льготной ипотеки» выдано более 1 млн кредитов на 3,9 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» — свыше 600 тыс. кредитов на 2,3 трлн рублей, по «ИТ-ипотеке» – более 15 тыс. кредитов на сумму около 132 млрд рублей.

По программам льготной ипотеки можно оформить кредит на покупку квартиры в строящемся доме или готового жилья у застройщика, а также строительство частного дома по договору подряда и покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома (по «Льготной ипотеке» также есть возможность оформить кредит на ИЖС хозспособом).

Накануне в пресс-служба Сбербанка анонсировали сниженную ставку по ипотеке с господдержкой — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Такая опция доступна на «Домклике».