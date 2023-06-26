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По программе ипотеки с господдержкой стала доступна сниженная ставка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 27 июня на «Домклик» станет доступна сниженная ставка по ипотеке с господдержкой — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Исполняющий обязанности директора дивизиона «Домклик» «Сбербанка» Алексей Лейпи напомнил, что ипотечная программа «Господдержка» была запущена более трех лет назад, и за это время почти 600 тыс. россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в «Сбере».

«Мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру», — добавил Лейпи.

Сниженная ставка по ипотеке действует при покупке квартиры у застройщиков-партнеров банка, участников проектного финансирования. Минимальная ставка действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации и сроке кредита от 20 лет. Еще одним обязательным условием является оформление полиса страхования жизни и здоровья.

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