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Лавров рассказал о сигналах посла США в связи с событиями в РФ 24 июня

Лавров: посол США передавала сигналы РФ о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Посол США в РФ Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. Об этом сообщил 26 июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Когда вчера посол США Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем», — подчеркнул Лавров.

Также он отметил, что посол выразила надежду Вашингтона на то, что ядерное оружие будет в порядке и американские дипломаты не пострадают.

Кроме того, посол США заострила особое внимание на том, что произошедшие события — внутреннее дело России.

При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведывательные службы Запада 24 июня.

Также Лавров поделился, что президент России Владимир Путин получил большое количество звонков от зарубежных коллег, в которых они выражали солидарность в сложившейся ситуации.

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В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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