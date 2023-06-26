Режим КТО сняли в Воронежской области

В Воронежской области отменен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом 26 июня сообщили в региональном правительстве.

«Режим КТО в Воронежской области официально снят», — говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об отмене всех ограничений в столице. Он отметил, что выпускной для школьников в городе проведут 1 июля.

Кроме того, режим КТО также был отменен в Московской области.

Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей 24 июня на фоне попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

На данных территориях, а также в ряде других регионов были отменены массовые мероприятия, при этом передвижения граждан ограничены не были. Кроме того, в столице 26 июня было объявлено нерабочим днем.

В тот же день, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.