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Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье
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Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили 26 июня в Национальном антитеррористическом комитете.

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 9 часов 26 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

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В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня был введен режим контртеррористической операции после попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

На фоне этих событий мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем, были отменены массовые мероприятия. При этом передвижения граждан ограничены не были.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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