Из-за режима контртеррористической операции в целях минимизации рисков Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве выходным днем. В понедельник в столице будут работать только органы власти, городские службы, предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, передает телеканал «Известия». Мэр Москвы предупредил, что в первый день следующей недели возможно перекрытие движения на отдельных улицах и в целых кварталах. Поэтому Собянин попросил москвичей 26 июня максимально воздерживаться от поездок по городу.

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