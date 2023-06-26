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В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

В Европе намерены за три года создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Международный производитель ракетных систем MBDA достиг предварительной договоренности с властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции о создании в течение трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. Об этом 25 июня сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Беранже.

Отмечается, что проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе». Также он должен повысить конкурентоспособность промышленности Европы.

«Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз», — указал Беранже.

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Ранее, 14 июня, израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет. Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология, которая не имеет аналогов в мире.

1 июня японский министр обороны Ясукадзу Хамада сообщил, что Япония и США обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия.

До этого, 24 апреля, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия опередила США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия.

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