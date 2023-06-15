Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post 14 июня.

Комплекс Sky Sonic разрабатывается для перехвата ракет, обладающих большой маневренностью и точностью, говорится в публикации. Проект впервые представят на следующей неделе на Парижском авиасалоне. Сообщается, что система Sky Sonic разрабатывается таким образом, чтобы сделать ее адаптируемой к ряду ситуаций и сценариев.

Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология, которая есть в распоряжении Rafael и не имеет аналогов в мире, передает Calcalist.

О том, что Россия ведет разработку оружия против гиперзвуковых ракет, стало известно в 2020 году. Такой комплекс рассматривается как один из вариантов защиты.