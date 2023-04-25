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МИД РФ заявил об опережении США в разработке гиперзвукового оружия

Дипломат Ермаков: Россия серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Россия опередила США в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. Об этом 24 апреля заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«США явным образом уязвлены (тем. — Ред.), что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны», — сказал Ермаков в интервью ТАСС.

Он отметил, что РФ «не питает иллюзий», поскольку США являются высокотехнологичной страной с крупнейшим военным бюджетом. При этом он уточнил, что в Москве «не одержимы «гиперзвуковой гонкой». По словам Ермакова, РФ продолжит совершенствовать образцы вооружений на основе принципа разумной достаточности, отталкиваясь от имеющихся оборонных задач и эволюционирующих угроз.

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Ранее, 29 марта, Пентагон отказался от закупок гиперзвуковых ракет ARRW компании Lockheed Martin, которые провалили испытания.

В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что США для получения собственной технологии управляемого гиперзвука необходимы прорывные технологии. Без этого невозможно заставить летающий объект маневрировать и попадать в цель.

Накануне министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечал, что недавние испытания гиперзвукового оружия не имели успеха.

24 марта портал Defence News сообщил, что ВВС США провели 13 марта испытательный пуск прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183A ARRW) класса «воздух–земля». Отмечалось, что проведенное испытание представляло собой второй запуск боевого прототипа ARRW и было сосредоточено на всесторонних характеристиках оружия.

Тогда же член палаты представителей конгресса США Даг Ламборн заявил, что Вашингтон должен выделить средства на проекты по созданию гиперзвукового оружия, в чем они значительно уступают Китаю. Он добавил, что КНР намерена создавать сотни или тысячи единиц гиперзвукового оружия, в то время как у США нет такого «жизнеспособного наступательного потенциала». Более того, ни у одной страны нет средств для защиты от данной категории вооружения, указал Ламборн.

До этого, 10 марта, специалист по науке и технологиям Агентства разведывательного управления минобороны США Пол Фрайштлер заявил, что Россия является единственной страной, разместившей гиперзвуковые комплексы стратегического значения. Он указал, что другие страны разрабатывают возможности, чтобы держать под угрозой Вашингтон.

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