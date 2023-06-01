Япония и США обсудили совместную разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада 1 июня.

«Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих систем перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям», — сказал он на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Японский министр подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей «на фоне возможности дальнейших запусков» КНДР, передает Yomiuri.

1 марта президент США Джо Байден дал распоряжение увеличить объем выпуска компонентов гиперзвуковых ракет. В своем распоряжении Байден воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями, чтобы обязать американский военно-промышленный комплекс расширить производство компонентов.

5 февраля США запросили у Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности, а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем. По информации газеты Sankei Shimbun, новое японское правительство в обозримом будущем может начать полномасштабные переговоры насчет принятия этого предложения.

16 декабря агентство Reuters написало, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Япония запланировала в течение пяти лет направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.