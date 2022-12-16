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Reuters назвало нацстратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой войны

Reuters: нацстратегия Японии стала крупнейшим усилением военной мощи со Второй мировой войны
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Фото: TASS/EPA/POOL/KIYOSHI OTA
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Обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны, сообщило 16 декабря агентство Reuters.

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«Масштабный пятилетний план, когда-то немыслимый в пацифистской Японии, сделает страну третьей по величине военных трат в мире после США и Китая, исходя из текущих бюджетов», — указало агентство.

Так, согласно стратегии, Япония в течение пяти лет направит на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.

В обновленной стратегии страна рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», Северную Корею как «еще более серьезную угрозу, чем ранее», а Россию — как «вызывающую беспокойство» о безопасности.

27 ноября данные опроса агентства Kyodo показали, что большинство жителей Японии поддержали инициативу правительства страны, согласно которой в случае нападения на государство допускается нанесение контрударов по базам противника. Так, за нанесение ответных ударов выступили 60,8% респондентов, против них высказались 35% опрошенных.

22 ноября стало известно, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника.

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