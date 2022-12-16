Reuters назвало нацстратегию Японии крупнейшим усилением со Второй мировой войны
Обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны, сообщило 16 декабря агентство Reuters.
«Масштабный пятилетний план, когда-то немыслимый в пацифистской Японии, сделает страну третьей по величине военных трат в мире после США и Китая, исходя из текущих бюджетов», — указало агентство.
Так, согласно стратегии, Япония в течение пяти лет направит на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.
В обновленной стратегии страна рассматривает Китай как «наибольший стратегический вызов», Северную Корею как «еще более серьезную угрозу, чем ранее», а Россию — как «вызывающую беспокойство» о безопасности.
27 ноября данные опроса агентства Kyodo показали, что большинство жителей Японии поддержали инициативу правительства страны, согласно которой в случае нападения на государство допускается нанесение контрударов по базам противника. Так, за нанесение ответных ударов выступили 60,8% респондентов, против них высказались 35% опрошенных.
22 ноября стало известно, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника.