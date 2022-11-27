60% японцев поддержали идею нанесения контрударов при нападении на страну

Большинство жителей Японии поддержали инициативу правительства страны, согласно которой в случае нападения на государство допускается нанесение контрударов по базам противника. Об этом 27 ноября говорят данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Так, за нанесение ответных ударов выступили 60,8% респондентов, против них высказались 35% опрошенных. Общенациональный опрос проводился по телефону 26–27 ноября, число его участников пока не указывается.

Ожидается, что решение правительства по данному вопросу может быть принято до конца текущего года вместе с пересмотром Стратегии национальной безопасности и других базовых документов по оборонной политике. Новые положения могут быть включены непосредственно в текст документа по безопасности.

Накануне агентство Kyodo сообщило, что японские власти разрабатывают стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США в случае внешнего нападения на страну. Отмечалось, что власти Японии признают, что страна не сможет «полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника». Однако Япония не будет надеяться исключительно на возможности США.

22 ноября стало известно, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника. Также подчеркивается, что финансирование масштабной военной программы, вероятно, будет осуществляться за счет увеличения налогов.

До этого, 13 ноября, появилась информация о возможной подготовке Японии к противостоянию с Китаем. Так, обозреватель Хэл Брэндс упомянул, что японские власти планируют удвоить военные расходы к 2027 году. Кроме того, на некоторых островах оборудуются мощные опорные пункты, защищенные противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.