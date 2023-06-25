Стала известна личность задержанного по подозрению в педофилии жителя Егорьевска

Житель Егорьевска Московской области, которого задержали по подозрению в сексуальном насилии над детьми, оказался учителем физкультуры. Об этом сообщил 25 июня источник «Известий».

«Задержанный до 2019 года работал учителем физической культуры в московской школе», — рассказал собеседник.

Согласно информации «Известий», мужчина состоит в браке и воспитывает пятилетнего сына.

Ранее в этот день стало известно о задержании в Егорьевске подозреваемого в педофилии. Им оказался мужчина 1977 года рождения. Согласно данным следствия, мужчина на протяжении года совершал преступления в отношении детей в возрасте 10–13 лет и взамен передавал им деньги.

О том, что в Егорьевске появился серийный педофил, 23 июня рассказал источник «Известий». По словам собеседника, он насиловал маленьких девочек на территории заброшенного здания местного Роспотребнадзора на улице Антипова.

Источник уточнил, что его жертвами становились дети из неполных или приемных семей, злоумышленник орудовал в городе с 2012 года.