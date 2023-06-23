В подмосковном Егорьевске появился серийный педофил

В Егорьевске Московской области появился серийный педофил. Как рассказал источник «Известий» 23 июня, уже известно о четырех преступлениях, им совершенных.

«Он насиловал маленьких девочек на территории заброшенного здания местного Роспотребнадзора на улице Антипова. Со слов детей составлен фоторобот. Личность педофила устанавливают», — рассказал собеседник.

По его словам, злоумышленник орудует с лета 2012 года. Его жертвы — девочки 11–12 лет из неполных или приемных семей.

Пострадавшие описали мужчину — рост 175–180, около 40 лет, представляется Сашей. С собой носит небольшую сумку, передвигается на черном мотоцикле.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в июне в педофилии обвинили судью Московской федерации футбола. По предварительным данным, его жертвами стали как минимум две несовершеннолетние. В полицию обратилась супруга мужчины, обнаружив у его интимные фото 15-летней девочки. Правоохранители ведут расследование.