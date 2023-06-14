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Судью Московской федерации футбола обвинили в педофилии

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Судью Московской федерации футбола обвинили в педофилии. По предварительным данным, его жертвами стали как минимум две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщило ИА Regnum 14 июня со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, супруга мужчины обратилась в полицию после того, как нашла у него интимные фото 15-летней соседки на компьютере. Также она сообщила, что ее муж совершал насилие и в отношении своей 6-летней падчерицы. Мужчина трогал ее половые органы, заставлял касаться своих гениталий, кусал за ягодицы, раздевал и постоянно вызывался помыть ее.

По словам источника «Известий», свои действия злоумышленник мотивировал тем, что «он ее отец, они родные люди и стесняться нечего».

Мать не сразу узнала, что судья совершал в отношении девочки насильственные действия. Дочь сказала, что отчим угрожал ей, поэтому она молчала. Также, по словам заявительницы, около года назад она сама подверглась изнасилованию со стороны супруга, но не решалась рассказать.

В произошедшем разбираются следователи.

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Ранее, 20 апреля, в Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца «печерского маньяка» Александра Серова после нападения на маленькую девочку. Педофил начал совершать преступления сексуального характера в отношении детей в начале 1990-х. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, но спустя 10 лет был условно-досрочно освобожден. После этого он совершил еще семь нападений.

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