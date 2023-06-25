В подмосковном Егорьевске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Егорьевске Московской области задержали местного жителя 1977 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей (ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом 25 июня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (СК) по региону в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, мужчина на протяжении года совершал преступления в отношении детей в возрасте 10–13 лет и взамен передавал им деньги.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства подозреваемого. Они конфисковали автомобиль и мотоцикл. По словам жертв, мужчина приезжал к ним за рулем этих транспортных средств. Кроме того, были проведены допросы и опознания с участием потерпевших несовершеннолетних.

Следствие выступит в суде с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

О том, что в Егорьевске появился серийный педофил, рассказал 23 июня источник «Известий». По словам собеседника, он насиловал маленьких девочек на территории заброшенного здания местного Роспотребнадзора на улице Антипова.

Источник уточнил, что его жертвами становились дети из неполных или приемных семей, злоумышленник орудовал в городе с 2012 года.