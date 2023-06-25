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Солист Buritо рассказал выпускникам про главный жизненный принцип

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Фото: Пятый канал
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Солист группы BURITO Игорь Бурнышев призвал выпускников доверять только своему сердцу, сообщает Пятый канал.

Он пожелал выпускниками быстрее разочароваться в жизни. По его словам, это необходимо, чтобы снять розовые очки и разглядеть всю кристальную точность мира.

Также Бурнышев призвал всегда слушать свое сердце и доверять ему.

«Всегда слушать только свое сердце. Это самое сложное, чему можно научиться в этой жизни — доверять своему сердцу. Потому что очень много нарративов и каких-то сценариев не наших, навязанных нам существует», — сказал солист BURITO .

Как отметил исполнитель, он говорит о серьезных вещах в праздник, но пока выпускникам об этом можно забыть и радоваться, что в их жизни началось что-то новое.

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Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

Выступление группы BURITO на фестивале выпускников «Алые паруса» началось с песни «Мама». Бурнышев также исполнил главные хиты группы «Sugar» и «Океан». Под конец выступления на сцену вышли танцоры — баскетболисты, которые выполнили несколько зрелищных трюков с огромными мячами.

Помимо Burito, на «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ.

Кроме того, на сцене «Алых парусов» свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

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