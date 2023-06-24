Сотрудники ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань с места событий.

«Сейчас должен произойти вывод боевой техники и подразделений ЧВК «Вагнер» из центра Ростова. В данный момент обстановка тихая, однако заведены моторы танков, прогреваются машины, и вероятно, в скором времени следует ожидать отправки колонн», — рассказал журналист.

Ранее в субботу пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с президентом РФ Владимиром Путиным переговоров ему удалось достигнуть договоренностей с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В результате стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности. В частности, пресс-служба белорусского лидера отметила, что был принят приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

После этого Пригожин в своем Telegram-канале сообщил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Накануне, 23 июня, в отношении Пригожина ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого он распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

В субботу Путин обсудил с Лукашенко по телефону сложившуюся ситуацию, а также созвонился с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Тогда же российский лидер обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.