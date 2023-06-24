Московским вузам рекомендовано перевести на дистант все мероприятия 26 июня

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам в Москве в связи с введением в городе режима контртеррористической операции (КТО) перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов. Об этом 24 июня сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

Кроме того, по его словам, абитуриентам рекомендуется подавать документы в вузы дистанционно, при помощи сервиса «Поступи в вуз онлайн».

«В случае возникновения у кого-то из студентов технических трудностей при онлайн-подключении каждый вопрос будет рассматриваться индивидуально. Это касается и работы приемных комиссий», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Режим КТО был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях после попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж 23 июня. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности. В частности, пресс-служба белорусского лидера отметила, что был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

После этого начался отвод техники и подразделений ЧВК из Ростова-на-Дону.