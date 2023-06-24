Реклама
Прямой эфир
Армия
Пригожин заявил о развороте колонн ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Общество
Орловский губернатор сообщил об открытых въездах и выездах из региона
Общество
Сотрудники ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону
Мир
Лавров заявил о сохранении контроля РФ над размещенным в Белоруссии ТЯО
Армия
Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР
Мир
Лукашенко достиг договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» в ходе переговоров
Общество
В Ростовскую область ограничили въезд с Кубани и Ставрополья
Происшествия
Ведущая актриса «Ленкома» пострадала из-за наезда электросамоката
Спорт
Теннисистка Александрова уступила сопернице место в финале турнира WTA
Общество
Власти сообщили о перекрытии двух въездов в Липецк
Общество
Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО
Спорт
Матыцин призвал представителей спортивной отрасли не допускать паники
Сюжет:

Орловский губернатор сообщил об открытых въездах и выездах из региона

Губернатор Орловской области: въезды и выезды из региона открыты
0
Фото: t.me/Klychkov_Andrey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Въезды и выезды из Орловской области открыты, однако находятся под усиленным контролем. Об этом 24 июня сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Одновременно с этим повторюсь, что не рекомендую жителям покидать регион. Железнодорожный транспорт работает по графику, без изменений», — добавил он.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее в этот день сообщалось, что оперативный штаб Калужской области принял решение временно ограничить движение автотранспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Также стало известно, что въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Правительства Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областей заявили об усилении мер безопасности. В Москве, Подмосковье и Воронежской области введен режим контртеррористической операции.

Меры безопасности в регионах были введены после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. Об этом он заявил после того, как пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение главы республики об остановке движения ЧВК по территории России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023