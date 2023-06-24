Орловский губернатор сообщил об открытых въездах и выездах из региона

Въезды и выезды из Орловской области открыты, однако находятся под усиленным контролем. Об этом 24 июня сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Одновременно с этим повторюсь, что не рекомендую жителям покидать регион. Железнодорожный транспорт работает по графику, без изменений», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что оперативный штаб Калужской области принял решение временно ограничить движение автотранспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Также стало известно, что въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Правительства Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областей заявили об усилении мер безопасности. В Москве, Подмосковье и Воронежской области введен режим контртеррористической операции.

Меры безопасности в регионах были введены после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. Об этом он заявил после того, как пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение главы республики об остановке движения ЧВК по территории России.