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Движение транспорта ограничили в Калужской области на границах с другими регионами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперативный штаб Калужской области принял решение временно ограничить движение автотранспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 24 июня губернатор Владислав Шапша.

«Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости», — указал он.

Шапша также пообещал сообщать о дальнейших изменениях.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Ранее в этот же день стало известно, что по территории Липецкой области отмечено передвижение колонн техники ЧВК «Вагнер», принимаются все меры безопасности. Кроме того, власти региона ранее сообщили о временном ограничении автобусного сообщения с Москвой и Тулой.

В ряде российских регионов, в том числе Москве и области, отменены все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также личными транспортными средствами.

Меры безопасности в регионах вводятся после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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