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Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»

Глава Липецкой области Артамонов: по территории региона передвигаются колонны ЧВК «Вагнер»
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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По территории Липецкой области отмечено передвижение колонн техники ЧВК «Вагнер», принимаются все меры безопасности. Об этом 24 июня заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Артаманов отметил, что ситуация находится под контролем, а каких-либо перебоев в работе критической инфраструктуры не наблюдается.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Кроме того, власти региона ранее сообщили о временном ограничении автобусного сообщения с Москвой и Тулой. Также стало известно об отмене всех автобусных рейсов в Воронежскую область.

В ряде российских регионов, в том числе Липецкой области, отменены все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также личными транспортными средствами. Помимо этого, движение машин в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.

Меры безопасности в регионах вводятся после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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