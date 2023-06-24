В Московской области приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля

В Московской области были введены ограничения в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО). Соответствующее постановление подписал 24 июня губернатор региона Андрей Воробьев.

Согласно документу, до 1 июля приостановлено проведение массовых, публичных, торжественных и других мероприятий на открытых площадках в Московской области. Кроме того, исключаются и праздничные события в образовательных учреждениях, включая их организацию в помещениях.

В список не попали официальные мероприятия, а также деятельность органов государственной власти Московской области.

Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее в субботу. На данных территориях, а также в ряде других регионов отменены все массовые мероприятия. В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.