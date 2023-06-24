Сопровождавшее батискаф «Титан» судно вернулось в гавань в Канаде

Канадское судно Polar Prince, сопровождавшее экскурсионный батискаф к месту погружения к затонувшему лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане, вернулось в гавань с места поисков аппарата. Об этом сообщил в субботу, 24 июня, телеканал CTV News.

«Канадское судно, спустившее в воскресенье обреченный подводный аппарат «Титан» в глубины Северной Атлантики, вернулось в порт Ньюфаундленда, <...> проехав около 700 км от места массовых международных поисков», — говорится в материале.

18 июня, примерно через 1 ч 45 мин. после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении аппарата.

Его обломки были найдены 22 июня после масштабной поисковой операции. Было установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан». По данным Управления транспортной безопасности (TSB) страны, в рамках расследования будут проверены обстоятельства работы Polar Prince, который перевозил батискаф и находился в 325 морских милях (601 км) от места крушения «Титаника», с точки зрения безопасности, проведет интервью и соберет всю возможную информацию для оценки случившегося.