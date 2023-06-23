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В Канаде заявили о начале расследования трагедии с батискафом «Титан»
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В Канаде заявили о начале расследования трагедии с батискафом «Титан»

TSB: Канада начала расследование трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике
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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан» в водах Атлантического океана. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 23 июня, на сайте Управления транспортной безопасности (TSB) страны.

«Управление транспортной безопасности Канады начинает расследование смертельного происшествия с участием судна под канадским флагом Polar Prince («Полярный Принц») и частного подводного батискафа «Титан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках расследования TSB проверит обстоятельства работы Polar Prince, который перевозил батискаф и находился в 325 морских милях (601 км) от места крушения «Титаника», с точки зрения безопасности, проведет интервью и соберет всю возможную информацию для оценки случившегося.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Между тем 21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».

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