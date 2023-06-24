Аналитик спрогнозировал курс доллара к рублю в ближайшее время

В начале будущей недели можно будет увидеть курс доллара к рублю на уровне 85–88 рублей, это базовая оценка. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

В то же время он не исключил, что могут быть более высокие пиковые значения для доллара — всё будет зависеть от новостного фона.

«В любом случае усиление волатильности стало неизбежным, и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью. Надо понимать, что текущая динамика связана больше с эмоциональными факторами, фундаментально курс в основном продолжает опираться на баланс между объемом поступающей в страну выручки в инвалюте и спросом на нее со стороны импортеров», — считает эксперт.

В фокусе внимания, по мнению Буйволова, в ближайшее время также останутся цены на нефть, которые в последнее время утратили уверенность из-за опасений за рост мировой экономики.

Ранее в этот день СМИ сообщили о резком поднятии российскими банками курса валют. В частности, как отмечалось в публикациях, в среднем доллар США можно приобрести за 90 рублей, евро — за 100 рублей.

Согласно данным сайта Московской биржи, 19 июня доллар стоил 84 рубля, евро — 91,8.

Резкий скачок курса иностранных валют происходит на фоне ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 23 июня предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.