Реклама
Прямой эфир
Общество
Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО
Происшествия
Пожарный поезд прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже
Общество
Путин подписал закон об административном аресте за нарушение военного положения
Мир
Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим службы
Мир
Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России
Туризм
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня
Интернет и технологии
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
Общество
Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ
Общество
Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности
Спорт
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
Экономика
СМИ сообщили о резком поднятии российскими банками курса валют
Общество
Движение судов по Москве-реке приостановлено
Общество
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на нарушения со стороны военных

Аналитик спрогнозировал курс доллара к рублю в ближайшее время

Аналитик Буйволов: в начале недели мы можем увидеть доллар на уровне 85–88 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале будущей недели можно будет увидеть курс доллара к рублю на уровне 85–88 рублей, это базовая оценка. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

В то же время он не исключил, что могут быть более высокие пиковые значения для доллара — всё будет зависеть от новостного фона.

«В любом случае усиление волатильности стало неизбежным, и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью. Надо понимать, что текущая динамика связана больше с эмоциональными факторами, фундаментально курс в основном продолжает опираться на баланс между объемом поступающей в страну выручки в инвалюте и спросом на нее со стороны импортеров», — считает эксперт.

В фокусе внимания, по мнению Буйволова, в ближайшее время также останутся цены на нефть, которые в последнее время утратили уверенность из-за опасений за рост мировой экономики.

Курс от валют: накопительные счета в долларах и евро уходят в прошлое
Практически все системно значимые банки перестали их открывать, чуть больше организаций еще оформляют депозиты

Ранее в этот день СМИ сообщили о резком поднятии российскими банками курса валют. В частности, как отмечалось в публикациях, в среднем доллар США можно приобрести за 90 рублей, евро — за 100 рублей.

Согласно данным сайта Московской биржи, 19 июня доллар стоил 84 рубля, евро — 91,8.

Резкий скачок курса иностранных валют происходит на фоне ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 23 июня предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023